Cover-up alleged by top Democrats probing missing Secret Service texts; DHS watchdog asked to recuse

Bump Story
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TAGS
- DonaldTrump
- KenCuccinelli
- SecretService
- HomelandSecurity
- Original
- MissingTexts
- ChadWolf
- JosephCuffari
- January6
- Jan6
Tag History
Tag History
- Original created by Brandi Buchman at 08/02/2022 08:43 AM
- Original created by Brandi Buchman at 08/02/2022 08:43 AM
- Original created by Brandi Buchman at 08/02/2022 08:43 AM
- Original created by Brandi Buchman at 08/02/2022 08:43 AM
- Original created by Brandi Buchman at 08/02/2022 08:43 AM
- Original created by Brandi Buchman at 08/02/2022 08:43 AM
- Original created by Brandi Buchman at 08/02/2022 08:43 AM
- Original created by Brandi Buchman at 08/02/2022 08:43 AM
- Original created by Brandi Buchman at 08/02/2022 08:43 AM
- Original created by Brandi Buchman at 08/02/2022 08:43 AM
- Cuccinelli SecretService trump Wolf HomelandSecurity Original MissingTexts January6 Jan6 cuffari created by Nova Land at 08/02/2022 09:12 AM
- SecretService trump Wolf HomelandSecurity Original MissingTexts January6 Jan6 cuffari created by Nova Land at 08/02/2022 09:12 AM
- SecretService Wolf HomelandSecurity Original MissingTexts January6 Jan6 cuffari created by Nova Land at 08/02/2022 09:12 AM
- SecretService HomelandSecurity Original MissingTexts January6 Jan6 cuffari created by Nova Land at 08/02/2022 09:13 AM
- SecretService HomelandSecurity Original MissingTexts JosephCuffari January6 Jan6 created by Nova Land at 08/02/2022 09:13 AM
- DonaldTrump SecretService HomelandSecurity Original MissingTexts JosephCuffari January6 Jan6 created by Nova Land at 08/02/2022 09:13 AM
- DonaldTrump KenCuccinelli SecretService HomelandSecurity Original MissingTexts JosephCuffari January6 Jan6 created by Nova Land at 08/02/2022 09:14 AM
- DonaldTrump KenCuccinelli SecretService HomelandSecurity Original MissingTexts ChadWolf JosephCuffari January6 Jan6 created by Nova Land at 08/02/2022 09:14 AM
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