‘We are heading into a disaster’: Pakistan’s biggest lake bursts, flooding gets worse

Bump Story
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Tag History
Tag History
- Climate created by Aysha Qamar at 09/09/2022 09:28 AM
- Climate created by Aysha Qamar at 09/09/2022 09:28 AM
- Climate created by Aysha Qamar at 09/09/2022 09:28 AM
- Climate created by Aysha Qamar at 09/09/2022 09:28 AM
- Climate created by Aysha Qamar at 09/09/2022 09:28 AM
- Climate created by Aysha Qamar at 09/09/2022 09:28 AM
- Climate created by Aysha Qamar at 09/09/2022 09:28 AM
- Climate created by Aysha Qamar at 09/09/2022 09:28 AM
- Climate created by Aysha Qamar at 09/09/2022 09:28 AM
- Climate created by Aysha Qamar at 09/09/2022 09:28 AM
- Climate created by Aysha Qamar at 09/09/2022 09:28 AM
- Climate created by Aysha Qamar at 09/09/2022 09:28 AM
- Climate created by Aysha Qamar at 09/09/2022 09:28 AM
- Climate created by Aysha Qamar at 09/09/2022 09:28 AM
- Climate created by Aysha Qamar at 09/09/2022 09:28 AM
- Climate created by Aysha Qamar at 09/09/2022 09:28 AM
- Climate created by Aysha Qamar at 09/09/2022 09:28 AM
- Climate created by Aysha Qamar at 09/09/2022 09:28 AM
- Climate created by Aysha Qamar at 09/09/2022 09:28 AM
- Climate created by Aysha Qamar at 09/09/2022 09:28 AM
- Climate created by Aysha Qamar at 09/09/2022 09:28 AM
- Climate created by Aysha Qamar at 09/09/2022 09:28 AM
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