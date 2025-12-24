Enjoy these cartoons highlighting the many ways that President Donald Trump tanked the economy. And feel free to share more of your favorites in the comments.
Cartoon: He did say ‘liberation,’ by Clay Bennett
Originally published April 5.
Cartoon: MAGA tariff, by Clay Jones
Originally published April 8.
Cartoon: Big, beautiful bill, by Jack Ohman
Originally published May 22.
Cartoon: A doll for you, a luxury jumbo jet for me, by Pedro Molina
Originally published May 24.
Cartoon: Trump’s tariffs, by Clay Bennett
Originally published July 29.
Cartoon: Fool me once … , by Mike Luckovich
Originally published Sept. 22.
Cartoon: Field of bad dreams, by Tim Campbell
Originally published Oct. 6.
Cartoon: Trump’s new deployment, by Pedro Molina
Originally published Nov. 6.
Cartoon: Lowering consumer prices, by Drew Sheneman
Originally published Nov. 25.
Cartoon: Hide the monitors, by Mike Luckovich
Originally published Nov. 29.