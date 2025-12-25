Enjoy these extra Merry Christmas cartoons—and please feel free to share more of your favorites in the comments.
The Trumps' Christmas grifts, by Brian McFadden
Originally published on Dec. 7, 2018
Butt-hurt Christmas, by Clay Jones
Originally published Dec. 22, 2024
Merry MAGA Christmas, by Pedro Molina
Originally published Dec. 26, 2024
Christmas wishes, by Tom Tomorrow
Originally published Dec. 18, 2023
Santa's visit to Clarence Thomas, by Mike Luckovich
Originally published Dec. 20, 2023
Happy Creeper Christmas, by Clay Jones
Originally published Dec. 25, 2024
Trump collar, by Clay Bennett
Originally published Nov. 24, 2023
GOP and Santa, by Pedro Molina
Originally published Dec. 22, 2023
Holiday meal, by Keef Knight
Originally published Dec. 26, 2023
A Cancun Christmas, by Nick Anderson
Originally published Dec. 28, 2022
Santa term limits, by Mike Luckovich
Originally published Dec. 24, 2023