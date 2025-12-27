Enjoy these cartoons highlighting the many ways that the Trump administration has dropped the ball with the Epstein files. And feel free to share more of your favorites in the comments.
Cartoon: Epstein client list, by Clay Jones
Originally published July 8.
Cartoon: Epstein survivors, by Nick Anderson
Originally published Sept. 5.
Cartoon: Now do the Epstein files, by Tim Campbell
Originally published Oct. 15.
Cartoon: The Epstein pedo trap, by Mike Luckovich
Originally published Nov. 16.
Cartoon: Nothing to hide, by Clay Bennett
Originally published Nov. 19.
Cartoon: Release, shmelease, by Drew Sheneman
Originally published Nov. 19.
Cartoon: When I met Jeffrey Epstein, by Clay Bennett
Originally published Nov. 21.
Cartoon: I give you my blessing, by Pedro Molina
Originally published Nov. 23.
Cartoon: Why stop there?, by Jack Ohman
Originally published Nov. 24.
Cartoon: Happy Trumpmas, by Clay Jones
Originally published Dec. 9.